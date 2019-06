Die Motorenbauer haben ihren Vertrag für ein Gemeinschaftsunternehmen in China unterzeichnet. Sie halten 51 % an diesem Joint-Venture und darin liegt die strategische Bedeutung. In einer neuen Fabrik unter Leitung des Deutz-Managements sollen ab 2022 20.000 Motoren für den Asienmarkt produziert werden. Damit wäre Deutz auf seinem Spezialgebiet der schnelllaufenden Diesel und der künftigen E-Mobility wahrscheinlich Marktführer. Deutz ist weiterhin ein Kauf!



