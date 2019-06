Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ProSiebenSat.1 nach Ankündigung der Gründung einer Gemeinschaftsfirma mit RTL für Online-Werbung auf "Neutral" belassen. Das Kursziel lautet weiterhin 15,60 Euro. Sie werte diesen Schritt positiv, auch mit Blick auf eine mögliche umfangreicherer Kooperation sowie mögliche Synergien für die beiden deutschen Fernsehkonzerne, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2019 / 22:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE000PSM7770

AXC0085 2019-06-06/09:29