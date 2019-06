Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach der überraschenden Rücknahme des Fusionsangebotes von FiatChrysler auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Geschäft hätte dem französischen Hersteller womöglich neue Chancen eröffnet, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Reaktion am Aktienmarkt dürfte deshalb harsch ausfallen. Warburton verwies auf Spekulationen, wonach der Renault-Partner Nissan das größte Hindernis gewesen sei. Der Experte plädiert nun dafür, dass Renault seinen Anteil am japanischen Autobauer verkaufen und dann noch einmal auf Fiat zukommen soll./tav/ajx

