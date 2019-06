Der Bausoftwarehersteller RIB Software hat sich 60 Prozent der Anteile des US-Daten- und Technologiespezialisten BSD (Building Systems Design) gesichert. Für die Übernahme legt das SDax -Unternehmen rund 42 Millionen US-Dollar (37,3 Mio Euro) auf den Tisch, wie RIB Software am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Dies sei die größte Investition in der Unternehmensgeschichte. Zum Börsenstart gewann der Aktienkurs rund ein Prozent.

BSD mit Sitz in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia bietet eine Cloud-Softwareplattform für Gebäudespezifikationen sowie Daten- und Analyselösungen für Bauprodukthersteller aus Nordamerika.

Die Investition unterstreiche das starke Engagement von RIB Software auf dem US-Markt, erklärte Unternehmenschef Tom Wolf. Die Integration von 100 Softwaremodulen habe das Potenzial, die Bau- und Infrastrukturbranche digital in eine der fortschrittlichsten Branchen zu transformieren.

RIB Software war zuletzt stark gewachsen und hatte seine Erlöse im ersten Quartal um fast die Hälfte auf 46,5 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesteigert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen kletterte um fast ein Drittel auf 12,8 Millionen Euro und somit weniger stark, weil die Plattformlösungen während ihres kräftigen Ausbaus noch rote Zahlen schreiben.

Das Unternehmen investiert derzeit kräftig in sein Wachstum und will bis 2022 jährlich im Schnitt um 30 bis 60 Prozent zulegen./eas/elm

ISIN DE000A0Z2XN6

AXC0089 2019-06-06/09:44