Vor zehn Jahren meldete Arcandor mit den Töchtern Karstadt und Quelle Insolvenz an. Im Interview spricht der Insolvenzverwalter über den Ablauf der Rettungsmission und verrät, wie er aus Altpapier Geld machen will.

Sein großer englischer Schreibtisch steht bereits, die wuchtigen Bilder seines Lieblingskünstlers fehlen noch. Baulärm schallt durchs Büro am Kölner Barbarossaplatz, wo Hans Gerd Jauch gerade sein neues Domizil aufgeschlagen hat. Bislang war Jauch Partner der Insolvenzkanzlei Görg, die er einst mitbegründet und über Jahre geprägt hat. Doch seit ein paar Wochen - nach Erreichen der Görg-internen Altersgrenze - macht er sein eigenes Ding: "Jauch Rechtsanwaltsgesellschaft" lautet der Name seines Start-ups, in dem es - was sonst - um Insolvenzen geht. Neue Fälle will er annehmen, alte zu Ende bringen, darunter auch den größten Verfahrenskomplex seiner Karriere: Arcandor. Vor zehn Jahren, am 9. Juni 2009, meldete der Konzern mit seinen Töchtern Karstadt und Quelle Insolvenz an. Eine der spektakulärsten Pleiten der Nachkriegsgeschichte begann. Fernsehbilder von der Arcandor-Zentrale in Essen flimmerten damals über die Bildschirme und zeigten drei Männer im Blitzlichtgewitter: Arcandor-Chef Karl-Gerhard Eick, den Düsseldorfer Sanierungsexperten Horst Piepenburg und den vorläufigen Insolvenzverwalter Klaus Hubert Görg. Jauch war nicht zu sehen. Er leitete im Hintergrund die Mission, übernahm aber später, als sich Klaus Hubert Görg in den Ruhestand verabschiedete, auch formal das Amt des Arcandor-Insolvenzverwalters.

Herr Jauch, vor zehn Jahren meldete der Handelskonzern Arcandor Insolvenz an. Wie lief der erste Tag im größten Pleiteverfahren der deutschen Wirtschaftsgeschichte ab? Als der Anruf des Gerichts kam, sind Herr Görg und ein Kanzleiteam direkt zur Arcandor-Hauptverwaltung nach Essen gefahren. Ich war auch dabei und war ganz froh, als die erste Pressekonferenz begann. Das war wie beim Fußballspiel. Sofort setzte ein riesiger "Run" nach unten ein, alle wollten dabei sein. Das gab mir Gelegenheit, oben im Gebäude ein paar Dinge zu regeln.

Was gibt es am Anfang denn zu regeln? Zunächst geht es schlicht darum, einen Platz zu finden, von wo aus man den Einsatz steuert. Wir haben uns an einem großen Besprechungstisch im so genannten War Room versammelt. Ich habe am Anfang gerne den Überblick und dafür ist es nicht schlecht, wenn alle zusammensitzen. Das ist ein Vorgehen, dass sich bei mir übrigens auch privat bewährt hat - mit sechs Kindern, vier großen Hunden und einer Frau wäre es sonst kaum möglich, den Überblick zu behalten. (lacht) Aber im Ernst: Gerade in der Anfangsphase tauchen so viele verschiedene Fragestellungen auf, dass man sonst erhebliche Informationsdefizite riskieren würde. Das haben wir über mehrere Monate so belassen.

Was musste in den ersten Stunden entschieden werden? Am Anfang schlägt alles auf einen ein. Alle wollen etwas haben und etwas wissen - es gibt im Grunde aber nichts, was sofort entschieden werden muss. Wir haben uns erstmal einen groben Überblick geben lassen. Die Berater von Roland Berger haben uns bis nachts um drei Uhr über Arcandor informiert. Sie hatten ja schon vorher dort beraten. Wir haben die Gesellschaftsstruktur ausgedruckt und an die Wand gehängt und geschaut, wo die Gelder liegen und welche Probleme auf uns zu kommen.Ihr erster Eindruck vom Konzern? Zum Zeitpunkt des Insolvenzantrages war Arcandor weitgehend ausgelaugt. Es gab ...

