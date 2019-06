Huawei hat mit dem russischen Telekommunikationsunternehmen MTS einen Vertrag über die Entwicklung der 5G-Technologie in Russland unterzeichnet, so berichtet es "BBC". Die Unternehmen werden im Laufe des nächsten Jahres in Russland 5G-Netze der nächsten Generation entwickeln. Das Abkommen wurde vereinbart, als Chinas Präsident Xi Jinping seinen dreitägigen Besuch in Russland startete. Das Abkommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...