Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Erwartung von Zinssenkungen in den USA strahlt auch weiterhin auf deutsche Staatsanleihen aus, so die Analysten der Nord LB.So sei die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen zwischenzeitlich auf ein neues Rekordtief gesunken. Die US-Zinserwartungen und enttäuschende Daten vom US-Arbeitsmarkt (US-Firmen hätten so wenige Jobs wie seit neun Jahren nicht mehr geschaffen und unter den Erwartungen gelegen) hätten auf die Renditen der US-Anleihen gedrückt. Starke Indikatoren aus dem US-Dienstleistungssektor hätten später diese Entwicklung gebremst. (06.06.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...