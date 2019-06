München (www.anleihencheck.de) - Die One Square Advisory Services GmbH ("One Square") und Herr Rechtsanwalt Markus Kienle in ihrer Eigenschaft als gemeinsame Vertreter aller Anleihegläubiger der S.A.G. Solarstrom AG der Anleihen EUR 25.000.000 6,250% Inhaberschuldverschreibung 2010/15 (ISIN DE000A1E84A4/ WKN A1E84A) bzw. EUR 25.000.000 7,500% Inhaberschuldverschreibung 2011/17 (ISIN DE000A1K0K53/ WKN A1K0K5) informieren die Anleihegläubiger über die Verfügbarkeit des 5. Sachstandsberichtes. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der One Square Advisory Services GmbH: ...

