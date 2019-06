Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch schwankte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) teilweise deutlich, oftmals ohne dass die Kursausschläge mit konkreten News oder Events in Einklang gebracht werden konnten, so die Analysten der Helaba. Der Kampf um die psychologisch wichtige 12.000er Marke habe sicherlich eine Rolle gespielt, andere Faktoren wie beispielsweise Portfolioanpassen nach dem zuletzt vollzogenen "Short-Squeeze" könnten ebenfalls angeführt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...