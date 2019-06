Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Societe Generale nach Investorentreffen mit französischen Banken auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Hauptthemen seien die operativen Herausforderungen und die digitalen Angebote im Privatkundengeschäft sowie das Investmentbanking gewesen, schrieb Analyst Kiri Vijayarajah in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Französische Banken reagierten auf das sich rasch verändernde Umfeld, so sein Eindruck. Die Herausforderungen für die Profitabilität seien aber wohl nicht ganz so leicht zu lösen./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2019 / 15:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2019 / 16:14 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-06-06/10:21

ISIN: FR0000130809