Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für PSA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Nach der Rücknahme des Fusionsangebotes von Fiat Chrysler an Renault stelle sich die Frage, ob Peugeot (PSA) noch immer Interesse an den Italienern habe, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte geht jedoch davon aus, dass vorangehende Treffen zwischen Fiat Chrysler und Peugeot nicht sonderlich gut verlaufen seien. Dass PSA-Chef Carlos Tavares jüngst Kritik an dem Deal zwischen Fiat Chrysler und Renault geübt habe, dürfte in diesem Zusammenhang ebenfalls wenig hilfreich sein./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2019 / / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-06-06/10:33

ISIN: FR0000121501