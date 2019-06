Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Palma de Mallorca (pts012/06.06.2019/10:05) - Jasmin Hoffmann, Geschäftsführerin der spanischen Expertiserocks SL, und Fabian Siegler, Sachverständiger für Dropshipping, launchen neues Portal für Partner. Die beiden sind unumstrittene Experten, wenn es um das Thema Dropshipping geht. Sie bieten zahlreiche Tipps und Tricks für angehende Dropshipper und zeigen Verbesserungsmöglichkeiten für Menschen auf, die bereits im Business Fuß gefasst haben. Mit die bekanntesten Angebote von den beiden Dropshipping-Experten sind die Lieferantenkontakte. Ob für Amazon FBA, für die USA oder für Europa: Expertiserocks hat Kontakte zu Händlern, die mit Dropshipping arbeiten, auf der ganzen Welt. Diese Kontakte geben sie an ihre Kunden weiter, um ihnen den Weg in ihr Dropshipping Business zu erleichtern. Zu den Angeboten von Expertiserocks gehören neben den Lieferantenkontakten außerdem viele wertvolle Tipps und Tricks, eBooks und Hörbücher rund um das Thema Dropshipping sowie Hilfe bei Account-Sperrung oder Suspendierung auf einer Plattform. Nun geht Expertiserocks noch einen Schritt weiter: Die Dropshipper bieten Interessierten die Möglichkeit, in ihrem Partnerprogramm an den Angeboten mitzuverdienen. Wer möchte, der kann sich auf der Website von Expertiserocks als Vertriebspartner eintragen lassen und anschließend die Angebote des Unternehmens auf seinen eigenen Plattformen bewerben. Je mehr über den Affiliate-Link verkauft wird, desto besser. Bis zu 35 Prozent Provision winken dem fleißigen Vertriebspartner. Dabei macht es Expertiserocks seinen Partnern besonders einfach: Zahlreiche Banner-Vorlagen und direkte Textlinks zur Produktseite stehen zur Verfügung, mit bereits fertigem HTML-Code. Der Partner muss lediglich seinen eigenen Affiliate Code einfügen. Gleiches gilt für die E-Mail Vorlagen, die potenziellen Kunden die wichtigsten Informationen und Vorteile über das jeweilige Produkt mitteilen. Das Affiliate-Partnerprogramm von Expertiserocks erfordert kaum Aufwand und verspricht trotzdem satte Gewinne. Das Programm ist außerdem unverbindlich und verursacht keine Kosten bei dem Partner. Das Partnerprogramm Dropshipping Affiliate von Expertiserocks ist gerade erst gelaunched. Deshalb werden aktuell noch neue Partner aufgenommen. Das Programm ist unter folgendem Link abrufbar: http://www.dropshipping-affiliate.rocks (Ende) Aussender: Expertiserocks SL Ansprechpartner: Jasmin Hoffmann Tel.: +49 305 200 489 28 E-Mail: info@expertise.rocks Website: elite-dropshipping.rocks Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190606012

(END) Dow Jones Newswires

June 06, 2019 04:05 ET (08:05 GMT)