Der Konzern investiert rund 250 Millionen Euro in den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Damit will VW der Elektromobilität in Europa zum Durchbruch verhelfen.

Volkswagen treibt den Ausbau von Ladestationen für Elektroautos voran. Um der E-Mobilität zum Durchbruch zu verhelfen, wolle der Konzern europaweit bis 2025 insgesamt 36.000 Ladepunkte aufbauen, davon 11.000 durch die Marke VW, teilten die Wolfsburger am Donnerstag in Berlin mit. Insgesamt investiere der Konzern dafür rund 250 Millionen Euro.

Zugleich dringt Volkswagen auf ein stärkeres Engagement der Politik: "Wir brauchen in Deutschland jetzt schnell einen Masterplan Elektromobilität mit Schwerpunkt Ladeinfrastruktur", forderte Thomas Ulbrich, Vorstand für E-Mobilität.

