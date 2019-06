FRANKFURT (Dow Jones)--Um Elektroautos attraktiver zu machen, werden der Volkswagen-Konzern und die Händler seiner verschiedenen Konzernmarken in den nächsten sechs Jahren in ganz Europa 36.000 neue Ladepunkte auf eigenem Gelände errichten. 250 Millionen Euro nimmt allein der Konzern zum Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos seiner Mitarbeiter in die Hand, wie es in einer Mitteilung aus Wolfsburg heißt.

VW wird 4.000 neue Mitarbeiter-Parkplätze mit Lademöglichkeit auf Firmengelände errichten - allesamt in Deutschland. Knapp 1.000 Ladestationen baut der Konzern an den verschiedenen Vertriebsorganisationen.

Ein Sprecher wollte sich auf Nachfrage nicht im Detail dazu äußern, wie viele der Ladestationen bei Händlern und wie viele auf Firmengelände geplant seien. Ein leichter Überhang ergebe sich aber für die Mitarbeiterparkplätze, sagte er. Etwa ein Drittel der Ladesäulen für Mitarbeiter wird nach seinen Worten auch öffentlich zugänglich sein.

Alle Volumenhersteller des Konzerns beteiligten sich an dem Ausbauprogramm. Unter der Marke VW sind 11.000 Ladestationen europaweit geplant. Rund 3.000 VW-Händler in allen größeren Städten ziehen mit, um den Wechsel zur E-Mobilität zu fördern, auf den Volkswagen massiv setzt.

