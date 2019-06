IRW-PRESS: ICC International Cannabis Corp: International Cannabis erwirbt exklusive internationales Recht an THC-/CBD-Verkaufsautomaten

VANCOUVER, British Columbia, 6. Juni 2019 - ICC International Cannabis Corp. (CSE: WRLD.U)(FWB: 8K51)(OTC: WLDCF) (ICC oder International Cannabis oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine verbindliche Vereinbarung mit VendaPharm EU LLC (VendaPharm) über den Erwerb von 100 Prozent der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von VendaPharm abgeschlossen hat.

Im Rahmen einer exklusiven Vertriebs- und Software-Lizenzvereinbarung kontrolliert VendaPharm die internationalen Rechte an einer eigentumsrechtlich geschützten THC-/CBD-Abgabetechnologie in einem Kiosks (der Verkaufsautomat), die darauf ausgelegt ist, dem modernen THC-/CBD-Konsumenten eine zeitgemäße, intuitive und informative Einkaufserfahrung zu ermöglichen. Der Verkaufsautomat ist mit einer umfassenden Bestandsmanagement-Software sowie einer branchenführenden Infrastruktur zur Zahlungsabwicklung ausgestattet, mit der Zahlungen sowohl durch Debit- und Kreditkarten wie auch durch Fiat-Währungen (Bargeld) ganz einfach möglich sind.

Die eigentumsrechtlich geschützte THC-/CBD-Abgabetechnologie in einem Kiosks ist vollständig anpassbar und ausgestattet mit:

- Gesichtserkennungssoftware und Kamera;

- einer hochauflösenden LED-Benutzerschnittstelle mit Produktdisplay und Werbemöglichkeiten, sodass außerhalb der Spitzenzeiten zusätzliche Umsätze generiert werden können;

- einem sicheren und hygienischen Ausgabefach;

- temperaturkontrollierter Lagerung;

- Funktionen zur Datensammlung und -analyse; und

- verdeckter Verriegelung, schlüssellosem Zugang und lautlosem Alarm.

Das große hochauflösende LED-Display des Verkaufsautomaten kann so programmiert werden, dass detaillierte Produktinformationen angezeigt werden und damit eine fundierte Kaufentscheidung möglich ist. Das Konzept der THC-/CBD-Abgabetechnologie und des Kiosks von VendaPharm kann über die nachstehende URL abgerufen werden:

- https://intlcannabiscorp.com/vendapharm/

International Cannabis plant den Einsatz des Verkaufsautomaten in Einzelhandelsverkaufsstellen und Apotheken mit hohem Kundenverkehr über sein europäisches Downstream-Netz mit dem Ziel, den Endkonsumenten einen unkomplizierten Zugang zu einer Vielzahl von THC-/CBD-Marken-Verkaufseinheiten zu bieten, unter anderem zu:

- leistungsfähigen CBD-Produkten;

- therapeutischen schmerzlindernden Balsamen;

- Patentierte Vesisorb-Rezepturen, mit denen eine bis zu siebenfach höhere Absorption von fettlöslichen Arzneimitteln, wie z.B. CBD, möglich ist als ohne.

- mit CBD angereicherten Deorollern und Healing Sticks, die auf optimale topische Aufnahme ausgelegt sind;

- Kosmetika auf der Basis von Hanföl mit Anti-Aging-Eigenschaften;

- CBD-Softgels und -Tinkturen für Haustiere;

- CBD-Verdampfern; und

- vorgedrehten Light-Cannabiszigaretten

Das Unternehmen entwickelt derzeit zudem offensiv ein Portfolio von Gesundheits- und Wellness- Verkaufseinheiten auf der Basis von Cannabidiol für den automatisierten Vertrieb in ganz Europa unter den Marken Marilyn Monroe, Elvis Presley, Greg Norman, Tretorn, Aéropostale, Thaila und Fredericks of Hollywood.

ICC wird diese allgemein anerkannten und vertrauenswürdigen leistungsstarken Marken, die bereits in den Regalen tausender von Geschäften in ganz Europa prominent vertreten sind, effizient einsetzen, um die Chancen von ICC zu erhöhen, einen bedeutenden Anteil an den folgenden schnell wachsenden Lifestyle- und Wellness-Segmenten zu gewinnen:

- Aktivitäten/Outdoor: Greg Norman, Thalia, Marilyn Monroe, Tretorn;

- Schönheit und Kosmetik: Marilyn Monroe, Thalia, Elvis Presley, Fredericks von Hollywood;

- Wellness und Nahrungsergänzungen: Greg Norman, Marilyn Monroe;

- Fußpflege: Tretorn, Greg Norman;

- Gesundheit und Wellness: Greg Norman, Aéropostale, Tretorn;

- Lifestyle: Elvis Presley, Aéropostale, Marilyn Monroe, Thalia, Fredericks of Hollywood;

- Haustiere: Elvis Presley, Greg Norman, Marilyn Monroe, Tretorn;

- Medizinische Wellness: Greg Norman, Aéropostale, Tretorn; und

- Sexuelle Wellness: Elvis Presley, Fredericks of Hollywood, Marilyn Monroe;

David Shpilt, der Chief Executive Officer von International Cannabis, erklärte dazu wie folgt: Durch die Integration der eigentumsrechtlich geschützten THC-/CBD-Abgabetechnologie in einem Kiosks von VendaPharm in unser bestehendes Netz von 80.000 Einzelhandelsverkaufsstellen und Apotheken ist ICC in der Lage, die Einführung von Verkaufseinheiten unter der Marke von ICC rasch in den aufstrebenden europäischen Markt zu skalieren. Durch den Einsatz der Verkaufsautomaten wird die Nachfrage nach ICC-Produkten für den B2B-Vertrieb sowie die Marken-/Medienwahrnehmung mit Sicherheit erhöht.

Immer mehr Menschen, unter anderem Millennials, entscheiden sich für Einzelhandelsgeschäfte als ihre primäre Produktquelle; ICC ist bestrebt, Verkaufsautomaten in diesen Geschäften mit hohem Kundenverkehr zu platzieren, insbesondere in Franchise-Ketten entlang wichtiger Durchfahrtstraßen. Nach erfolgreicher Inbetriebnahme des Verkaufsautomaten auf der Konferenz Women in Medical Cannabis vom 18.-19. Mai 2019 in London, Großbritannien, bereitet ICC die Einführung dieser innovativen Abgabetechnologie über Ketten und Einzelhandelsstandorte mit hoher Dichte in ganz Europa vor.

Es wird erwartet, dass der Einsatz des Verkaufsautomaten in den Vertriebskanälen von ICC die Personalkosten reduziert, die Rechenschaftslegung verbessert, die Einzelhandelsfläche optimiert und Bestandsverluste minimiert; gleichzeitig haben die Konsumenten eine unauffällige und technologisch überlegene Möglichkeit, die gewünschten THC-/CBD-SKU zu kaufen.

Das Unternehmen freut sich außerdem, die Bestellung von Herrn Peter Nguyen in sein Board of Directors bekannt zu geben. Herr Nguyen fungiert momentan als Chief Financial Officer von International Cannabis.

International Cannabis meldet ferner den Rücktritt von Herrn Michael Martinz als President und Director des Unternehmens. ICC möchte Herrn Martinz ganz herzlich für seine langjährigen bisherigen Dienste danken und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftige Laufbahn.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es bei der Canadian Securities Exchange (CSE) eine Verlängerung der Ablaufdaten bestimmter Stammaktien-Warrants beantragt hat, die im Rahmen einer nicht über einen Makler vermittelten Privatplatzierung mit Transaktionsabschluss vom 20. Juni 2018 ausgegeben wurden. Das derzeit aufgeführte Ablaufdatum der Warrants lautet 20. Juni 2019; falls dem Antrag stattgegeben wird, wird dieses um weitere zwölf Monate verlängert. Das vorgeschlagene neue Ablaufdatum ist der 20. Juni 2020.

Alle übrigen Bedingungen der Warrants, einschließlich des Ausübungspreises von $ 1,00, bleiben unverändert.

Bei Transaktionsabschluss wird ICC für die Verkäufer eine Gesamtzahl von ICC-Aktien im Gegenwert von $ 2 Millionen ausgeben, wobei jede ICC-Aktie einen anzusetzenden Wert hat, der dem fünftägigen volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) einer ICC-Aktie an der Börse vor dem Ausgabedatum entspricht (die Closing-Aktien). Bei Ausgabe unterliegen 50 % der Closing-Aktien eine Haltefrist von sechs Monaten ab dem Ausgabedatum; die übrigen 50 % der Closing-Aktien unterliegen einer Haltefrist von zwölf Monaten ab dem Ausgabedatum.

Das Unternehmen kann außerdem bei Erreichen bestimmter zukunftsgerichteter Meilensteine weitere Aktien ausgeben. Für die Transaktion wird eine Vermittlungsgebühr bezahlt.

ÜBER INTERNATIONAL CANNABIS

ICC International Cannabis verfügt durch seine Tochtergesellschaften über operative Aktiva und entwickelt eine erstklassige Plattform für den Anbau, die Gewinnung, die Formulierung und den weltweiten Vertrieb im Vereinigten Königreich, Dänemark, Polen, der Schweiz, Deutschland, Mazedonien, Bulgarien, Serbien, Kroatien, Griechenland, Italien, Portugal, Malta, Kolumbien, Argentinien, Australien, Südafrika und Lesotho.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON ICC INTERNATIONAL CANNABIS CORP.

David Shpilt

David Shpilt

Der Vorstand

+001 (604) 687-2038

info@intlcannabiscorp.com

Ansprechpartner für Investoren:

kris@intlcannabiscorrp.com

+001 (416) 597-5769

Für Anfragen zu ICC in französischer Sprache:

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E: rs@maricom.caT: +001 (888) 585-MARI

ICC International Cannabis

810 - 789 West Pender Street

Vancouver BC V6C 1H2

Tel: 604.687.2308

Weitere Informationen über ICC finden Sie auf unserer Webseite: https://intlcannabiscorp.com/

Bleiben Sie am Laufenden über alles, was bei ICC passiert, indem Sie uns folgen oder liken:

Facebook - https://www.facebook.com/ICCWRLD/

Twitter - https://twitter.com/ICC_WRLD

LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/icc-wrld/

DIE BÖRSENAUFSICHT DER CSE HAT DIESE MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT DIESER MELDUNG.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen zeichnen sich häufig durch Begriffe aus wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen, möglicherweise, werden, würden, potenziell, geplant sowie ähnliche Begriffe oder Informationen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Bei diesen Informationen handelt es sich lediglich um Prognosen. Die Feststellungen und Prognosen, die in den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten sind, basieren auf verschiedenen Annahmen. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem: politische Veränderungen in Kanada und international, zukünftige gesetzliche und regulatorische Entwicklungen im Zusammenhang mit Cannabis in Kanada und international, die Fähigkeit des Unternehmens, Vertriebskanäle in internationalen Gerichtsbarkeiten zu sichern, Wettbewerb und andere Risiken, die das Unternehmen im Besonderen und die Cannabisindustrie im Allgemeinen betreffen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden durch die vorstehenden Warnhinweise ausdrücklich eingeschränkt und beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Veröffentlichung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, zu berücksichtigen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46989

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46989&tr=1

ISIN CA4510791078

AXC0133 2019-06-06/11:10