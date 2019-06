Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Konsum-Aktien sind derzeit aufgrund ihrer Defensiv-Qualitäten besonders gefragt, das gilt auch für die Papiere von Unilever (ISIN NL0000009355 /WKN A0JMZB), so die Experten vom "ZertifikateJournal".Allen Handelskonflikten und geopolitischen Risiken zum Trotz hätten die Titel binnen drei Monaten um fast 13 Prozent zugelegt. Hilfreich sei auch gewesen, dass Unilever seinen Umsatz im Auftaktquartal dank besserer Geschäfte in den Schwellenländern stärker habe steigern können als erwartet. Der Umsatz sei auf bereinigter Basis um 3,1 Prozent geklettert. Analysten hätten lediglich mit einem Plus von 2,8 Prozent gerechnet. Der Konzern sehe sich daher auf einem guten Weg, im Gesamtjahr das untere Ende der jährlich angepeilten Spanne von 3 bis 5 Prozent Wachstum zu erreichen. Mit einer HypoVereinsbank Cap Anleihe (ISIN DE000HVB3JM3/ WKN HVB3JM) mit 90 Prozent Mindestrückzahlung könnten auch vorsichtige Anleger den Titel ins Depot holen. (Ausgabe 22/2019) (06.06.2019/alc/n/a) ...

