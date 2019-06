++ Potenzielle Zinssenkung in den USA lässt Aktien steigen ++ Konjunkturverlangsamung und Rezessionsängste weiter präsent ++ ADP-Bericht enttäuscht und könnte Erwartungen an NFP setzen ++ DE30 notiert wieder oberhalb der 12.000 Punkte-Marke ++Die Hoffnungen auf eine US-Zinssenkung in diesem Jahr, um eine Rezession zu vermeiden, verhalfen der Wall Street am Mittwoch zu einer weiteren Erholung. Auslöser waren die Kommentare von Fed-Chef Jerome Powell am Dienstag, der sagte, dass man die eskalierenden Handelsspanungen zwischen den USA und China genauestens beobachte und "angemessen handeln werde", um den konjunkturellen Aufschwung der US-Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Beim marktbreiten S&P 500 ließ die Dynamik der Erholung gestern etwas nach, dennoch konnte der US-Aktienindex am Ende des Handelstages ...

