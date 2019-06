Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Hoffnungen auf eine US-Zinssenkung in diesem Jahr, um eine Rezession zu vermeiden, verhalfen der Wall Street am Mittwoch zu einer weiteren Erholung, so die Experten von XTB. Auslöser gewesen seien die Kommentare von FED-Chef Jerome Powell am Dienstag, der gesagt habe, dass man die eskalierenden Handelsspanungen zwischen den USA und China genauestens beobachte und "angemessen handeln werde", um den konjunkturellen Aufschwung der US-Wirtschaft aufrechtzuerhalten. ...

