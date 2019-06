Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für FMC auf "Sector Perform" belassen. Analyst Frank Morgan verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf den Vorstoß des US-amerikanischen Pharmazieeinzelhändlers CVS in die Heimdialyse. Dies bekräftigt aus seiner Sicht noch einmal die Bedeutung der Übernahme des Heimdialyseanbieters NxStage durch die Fresenius-Tochter FMC und unterstreiche deren These einer langfristigen Margenvervesserung./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2019 / 19:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2019 / 19:17 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-06-06/11:13

ISIN: DE0005785802