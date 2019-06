Klimawandel: Im Mai 2019 hat sich das politische Klima so gravierend verändert, dass die Stimmen für die CDU und SPD erdbebenartig eingebrochen sind - und die Grünen orkanartigen Rückenwind erfahren haben. Die Lösung der Grünen: "Bis 2030 müssen 45 Prozent von Europas Energie, die wir beim Strom, bei der Wärme und der Mobilität verbrauchen, erneuerbar sein, und bis 2050 müssen es 100 Prozent sein." Noch sind sie nicht an der Macht - doch auch die Regierung denkt um. So fordern etwa erste CDU-Ministerpräsidenten mehr Tempo beim Klimaschutz - Solaranlagen an Gebäuden sollen wieder mehr gefördert werden. Angela Merkel sagte nun laut Bild: "Kein Pillepalle mehr" in der Klimapolitik, es solle zu "disruptiven" Veränderungen führende Beschlüsse geben.

Den vollständigen Artikel lesen ...