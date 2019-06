Original-Research: Aves One AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Aves One AG Unternehmen: Aves One AG ISIN: DE000A168114 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 12,80 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger Die Zahlen des ersten Quartals bestätigen die Erwartungen des starken Wachstums bei einer gleichzeitigen Margenverbesserung. Wir bestätigen unsere Prognose und unser Kursziel in Höhe von 12,80 EUR . Rating: KAUFEN. Im ersten Quartal kam es zu deutlichen Umsatz- und Ergebnissteigerungen, primär bedingt durch die getätigten Investitionen im Geschäftsjahr 2018. Weiterhin haben die verbesserten Mietraten sowie eine gesteigerte Auslastung zu dieser positiven Entwicklung beigetragen. Die Umsatzerlöse wurden im ersten Quartal um 74,0% auf 27,19 Mio. EUR (VJ: 15,63 Mio. EUR ) gesteigert und das EBITDA erhöhte sich überproportional um 109,1% auf 20,65 Mio. EUR (VJ: 9,88 Mio. EUR ). Hier zeigt sich, dass die Aves One signifikant die Assets under Management erhöhen kann, ohne im gleichen Maße die Kosten zu steigern. Insbesondere durch den Lean-Management-Ansatz erhöhten sich auch die Personalkosten nur unwesentlich. Der gesamte Kostenblock stieg lediglich um 9,1% auf 6,96 Mio. EUR (VJ: 6,37 Mio. EUR ) an. Auf Nettoebene (bereinigt um bilanzielle Wechselkurseffekte) konnte somit das Ergebnis um 695,5% auf 3,37 Mio. EUR (VJ: 0,42 Mio. EUR ) erhöht werden. Im Zuge der Q1-Zahlen wurde die Guidance mit einem Umsatz von mindestens 110 Mio. EUR und einem EBITDA von über 80 Mio. EUR bestätigt. Die Q1-Zahlen extrapoliert auf das Gesamtjahr würden bereits einen Umsatz von 108,77 Mio. EUR und ein EBITDA in Höhe von 82,58 Mio. EUR ergeben, daher schätzen wir die Guidance weiterhin als konservativ ein. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir weitere Investitionen und einen Anstieg der Assets under Management auf über 1 Mrd. EUR im laufenden Geschäftsjahr 2019 erwarten. Für das laufende Geschäftsjahr 2019 prognostizieren wir weiterhin Umsatzerlöse in Höhe von 118,10 Mio. EUR und ein EBITDA in Höhe von 86,13 Mio. EUR . Wir bestätigen unsere Prognoseeinschätzung (siehe Research Report vom 28.05.2019) und bestätigen unser Kursziel in Höhe von 12,80 EUR und vergeben das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18255.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 05.06.2019 (10:30 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 06.06.2019 (11:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2019 =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

June 06, 2019 05:02 ET (09:02 GMT)