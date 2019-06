Turbulente Tage bei Staramba (WKN: A1K03W): Nur einen Tag, nachdem das Virtual Reality Startup seinen Aktionären einen neuen Schreck einjagte, kündigt es am Mittwoch eine Mega-Kapitalerhöhung an. Die Gesellschaft will bis zu 20 Millionen Euro einwerben. Die Staramba-Aktie rutschte innerhalb weniger Tage von 8,76 Euro um mehrere Euro ab. Heute gibt der Wert weitere -12,61% nach auf 5,82 Euro.

Wie Staramba bereits am Dienstag mitteilte, darf das VR-Startup Erlöse aus dem Verkauf von STARAMBA.Token im Rahmen des ICO nur als erhaltene Anzahlungen ausweisen. Das Unternehmen plante für 2018 mit 17,6 Millionen Euro Umsatz, durch die "handelsrechtliche Neueinstufung" schrumpft dieser Betrag auf nurmehr 0,3 Millionen Euro. Das hat noch ganz andere Konsequenzen.

