Auch am Donnerstag dürfte die Hoffnung auf eine Zinssenkung in den USA die Indizes an der Wall Street antreiben. Doch die Dynamik der Aufwärtsbewegung dürfte erneut abnehmen, angesichts der herrschenden Handelskonflikte zwischen den USA und China sowie Mexiko. Während es mit China keine Fortschritte zu geben scheint, sollen die Gespräche mit Mexiko am Donnerstag fortgesetzt werden. Kommt es zu keiner Einigung in den Migrationsfragen, drohen ab dem kommenden Montag US-Strafzölle von zunächst 5 Prozent auf mexikanische Importe. Nach und nach sollen diese dann bis auf 25 Prozent angehoben werden.

Dies dürfte vor allem negative Auswirkungen auf die Autoimporte aus Mexiko haben. "Während die genaue Auswirkung auf die Preise schwer zu quantifizieren ist, ist es vorstellbar, dass ein Zoll von 25 Prozent die gesamte Fahrzeugnachfrage um mehr als 3 Millionen Einheiten oder mehr als 18 Prozent drückt", sagt Emmanuel Rosner, Ökonom bei der Deutschen Bank.

Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell mit einem Aufschlag von 0,3 Prozent.

Zudem könnten sich die Investoren vor dem am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht für Mai verstärkt zurückhalten, nachdem der ADP-Bericht am Vortag enttäuschend ausgefallen war. Es stelle sich die Frage, ob es sich dabei um einen einmaligen Ausrutscher nach unten gehandelt hat oder die Zahlen Probleme am bislang boomenden US-Arbeitsmarkt indizieren, heißt es. Volkswirte rechnen für den offiziellen Bericht mit einem Zuwachs von 180.000 Jobs, nach einem Plus von 263.000 Stellen im April.

Bei den Unternehmensnachrichten steht die geplatzte Fusion zwischen Fiat Chrysler und Renault im Fokus. Der italienisch-amerikanische Automobilkonzern hatte seine Übernahmeofferte für Renault überraschend zurückgezogen. Der Impuls zum Abbruch der Gespräche sei von der französischen Regierung ausgegangen, deren Mitsprachemöglichkeiten bei einer Fusion erheblich verringert worden wären, heißt es von Evercore ISI. Die Aktie von Fiat Chrysler verliert vorbörslich 0,1 Prozent. Nachbörslich war das Minus mit gut Prozent noch wesentlich deutlicher ausgefallen.

Dagegen schießen die Aktien von Stitch Fix um gut 31 Prozent nach oben. Der Online-Dienst, der im Abo Bekleidung für seine Kunden individuell zusammenstellt und liefert, gewann im dritten Geschäftsquartal mehr Kunden, die zudem mehr ausgaben. In der Folge steigerte Stitch Fix Umsatz und Gewinn stärker als erwartet und traut sich für das Geschäftsjahr mehr zu.

June 06, 2019 05:56 ET (09:56 GMT)

