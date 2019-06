Berlin (ots) - Die Umsetzung von Herdenschutz und die Regelung der Tötung auffälliger Wölfe sind Schlüsselprobleme der Koexistenz zwischen Weidetierhaltung und Wolf. Bisher fehlen dafür deutschlandweite Standards. Politik und Verwaltung stehen inzwischen unter großem Druck, angemessene Regelungen zu treffen. Erstmals präsentieren elf Verbände aus Natur-, Tierschutz, Jägerschaft und Weidetierhaltung jetzt gemeinsame Empfehlungen:



Wie sollte Herdenschutz gestaltet und gefördert werden? Wann ist Schadensausgleich für Nutztierverluste durch Risse zu leisten? Wann ist die Tötung von Wölfen nach Übergriffen auf Nutztiere gerechtfertigt?



Hinter den Empfehlungen stehen: Arbeitsgemeinschaft Herdenschutzhunde, Bundesverband Berufsschäfer, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Deutscher Tierschutzbund, Gesellschaft zum Schutz der Wölfe, International Fund for Animal Welfare, Naturschutzbund Deutschland, Ökologischer Jagdverband, Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland, Verein für Arbeitende Herdenschutzhunde, WWF Deutschland.



