B&C Speakers SpA / Key word(s): Miscellaneous B&C Speakers S.p.A.: Midcap events with CF&B and Intermonte - Paris June 18th 2019 06-Jun-2019 / 11:29 GMT/BST B&C Speakers S.p.A.: Midcap events with CF&B and Intermonte - Paris June 18th 2019 *We are glad to announce our partecipation to the Midcap Conference organized by CF&B and Intermonte in Paris on June 18th 2019.* *We do hope to have the possibility to meet you there to discuss the present situation of the group as well as some usefull indication about 2019 and future projects.* *Kind regards* *Simone Pratesi* *CFO & IR B&C Speakers* *B&C Speakers S.p.A.* B&C Speakers S.p.A. è uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale (i principali componenti delle casse acustiche per la riproduzione di musica, comunemente conosciuti come altoparlanti) destinati principalmente ai produttori di sistemi audio professionali finiti (OEM) e quotato sul mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa Italiana. Con circa 80 dipendenti, di cui circa il 10% nel Dipartimento Ricerca e Sviluppo, B&C Speakers svolge presso la propria sede di Firenze tutte le attività di progettazione, produzione, commercializzazione e controllo. La maggior parte dei prodotti è sviluppata sulle specifiche esigenze dei principali clienti. B&C Speakers è inoltre presente negli USA e a Hong Kong attraverso due società controllate che svolgono attività commerciale. Dissemination of a Financial Wire News, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Language: English Issuer: B&C Speakers SpA Via Poggiomoro 1 50012 Bagno a Ripoli - Fl Italy Phone: +3905565721 E-mail: spratesi@bcspeakers.com Internet: www.bcspeakers.com ISIN: IT0001268561 EQS News ID: 820655 End of Announcement - EQS News Service 820655 06-Jun-2019 GMT/BST

(END) Dow Jones Newswires

June 06, 2019 06:29 ET (10:29 GMT)