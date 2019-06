Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axel Springer anlässlich des Einstiegs von Google in den deutschen Jobmarkt auf "Hold" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Da Springers Jobbörse Stepstone im Gegensatz zu den Wettbewerbern Xing, LinkedIn, Monster, FAZ und anderen Plattformen nicht mit Google kooperiert, dürfte der Druck auf Stepstone in puncto Marketingaufwendungen zunehmen, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Fantasie für die Springer-Aktie komme derzeit allein vom möglichen Einstieg des Finanzinvestors KKR./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2019 / 18:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-06-06/13:05

ISIN: DE0005501357