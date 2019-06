Unterschleissheim (www.anleihencheck.de) - Zumindest auf die Federal Reserve Bank (FED) kann man sich verlassen, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank.Wie immer werde die US-Notenbank angemessen reagieren, um den Wirtschaftsaufschwung zu stützen, habe ihr Chef Jerome Powell in dieser Woche versichert anlässlich der zweitägigen Notenbank-Konferenz in Chicago mit Blick auf die Auswirkungen der Handelskonflikte, die sein Präsident immer wieder lostrete. Powell habe diesmal auf die Aussage verzichtet, die FED werde es bei den Zinsen "geduldig" angehen lassen. Aufgrund dieser Wortwahl werde an den Kapitalmärkten nun fest damit gerechnet, dass die FED spätestens im Dezember die Zinsen senken werde - auch wenn Powell das Wort "Zinssenkung" nicht in den Mund genommen habe. Dies käme D.T., dem Unberechenbaren, sehr zupass, zumal er in der Vergangenheit die Zinserhöhungen der FED wiederholt kritisiert habe. ...

