Hamburg (www.anleihencheck.de) - Steigende Konjunkturrisiken, rückläufige Inflationsraten und -erwartungen lassen die Marktteilnehmer wieder einmal erwartungsvoll zur EZB schielen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Präsentiere sie sich erneut als Krisenmanager?Er wachse schon wieder, der Druck auf die EZB. Denn heute, am 06.06., stehe wieder eine Zinssitzung an und das Umfeld habe sich zuletzt weiter verschlechtert. Erst im März habe die Notenbank mit der Verkündung neuer gezielter Langfristtender (TLTRO III) und der Verschiebung einer ersten Zinsanhebung in der Eurozone ihre Geldpolitik gelockert. Die Verschärfung des Handelskonfliktes zwischen den USA und China in den vergangenen Wochen habe die Abwärtsrisiken für die Weltwirtschaft spürbar erhöht. Ein Rezessionsszenario nehme konkretere Gestalt an. In dieses Fahrwasser würde natürlich auch die Eurozone geraten, mit einer deutlich schwächelnden Konjunkturentwicklung. ...

