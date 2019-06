Pressemitteilung der FCR Immobilien AG:

FCR Immobilien AG erwirbt vollvermietetes Distributionszentrum in Zeithain (Sachsen)

- Vermietbare Fläche beträgt über 44.000 m²

- FCR-Portfolio wächst weiter: Neunter Zukauf in 2019, Pipeline sehr gut gefüllt

- Kern-Assetklasse für FCR mit 81,7 % Anteil am Gesamtportfolio weiterhin Retail

- Gezielter Ausbau von potenzial- und ertragsstarken Beständen weiterer Assetklassen ist Teil der Wachstumsstrategie

- Neue 5,25 %-Anleihe weiterhin erfolgreich in der Privatplatzierung

Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN: DE000A1YC913) hat in Zeithain, Landkreis Meißen in Sachsen, ein vollvermietetes Distributionszentrum erworben und setzt damit ihr starkes Portfoliowachstum mit ihrem neunten Ankauf in 2019 weiter konsequent fort. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das 1965 erbaute und 2017 modernisierte Gewerbeobjekt befindet sich auf einem rd. 70.000 m² großen Grundstück, die vermietbare ...

Den vollständigen Artikel lesen ...