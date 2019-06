Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 anlässlich einer Kooperation mit RTL in der Werbevermarktung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die bahnbrechende Gründung einer Gemeinschaftsfirma für Werbekunden durch die beiden Medienkonzerne berge das Potenzial für eine weitaus größere Monetarisierung der TV-Werbung, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2019 / 10:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2019 / 10:17 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-06-06/13:41

ISIN: DE000PSM7770