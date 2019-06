Zusammenschlüsse bleiben in der Autoindustrie das Gebot der Stunde - auch nach der geplatzten Fusion von Renault und Fiat-Chrysler. Denn viele Hersteller schaffen nur mit neuen Partnern den Sprung in die Elektromobilität.

Es gab einige Fragezeichen im Zusammenhang mit der geplanten Fusion von Fiat-Chrysler (FCA) und Renault: Etwa, was sie den beteiligten Unternehmen bringen und wie sich die Branche dadurch verändern würde. Und vor allem: Ob Renault das von Fiat ausgearbeitete Angebot überhaupt als Grundlage für Fusionsverhandlungen akzeptieren würde. Was aber fast niemand fragte: Könnte FCA das Angebot wieder zurückziehen?

Genau das ist aber in der Nacht auf Donnerstag passiert. Schon mit der Absage begannen die Schuldzuweisungen. FCA passte es wohl nicht, dass die französische Regierung - der französische Staat ist Renault-Großaktionär - vor einer Entscheidung erst noch mit dem derzeitigen Renault-Partner Nissan über das Thema sprechen wollte. Es seien, so giftete FCA in seiner Absage in Richtung Paris, "die politischen Voraussetzungen in Frankreich derzeit nicht gegeben". Die Italiener wollten offenbar eine Turbo-Entscheidung und zwar zu den von ihnen vorgelegten Konditionen. Die Franzosen wiederum fühlten sich von FCA zu sehr gehetzt und fragen nun, warum FCA auf eine derart schnelle Entscheidung drängte.

Hätte Nissan das Vorhaben abgenickt und hätten sich FCA und Renault geeinigt, dann wäre der größte Autokonzern der Welt entstanden. Dieser Traum ist ausgeträumt und ziemlich klar ist danach auch: Freunde werden der italienische und der französische Hersteller nach diesem Debakel wohl nicht mehr so schnell. Die beiden müssen sich nun nach anderen Partnern umschauen, denn allein können sie als Volumenmarken nicht gegen Unternehmen wie VW oder Toyota bestehen. Dieses Diktat der Größe galt schon, bevor klar war, dass Autos künftig elektrisch und autonom fahren. Nun aber, da der Elektroantrieb weltweit zum Pflichtprogramm gehört, gilt es umso mehr. ...

