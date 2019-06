Original-Research: UMT AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu UMT AG Unternehmen: UMT AG ISIN: DE0005286108 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 06.06.2019 Kursziel: 1,20 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann Dynamik im deutschen Mobile Payment-Markt nimmt zu UMT hat vergangene Woche vorläufige Zahlen für 2018 sowie einen Ausblick veröffentlicht. Im abgelaufenen Geschäftsjahr stiegen die Erlöse deutlich um 46,4% auf 9,5 Mio. Euro (MONe: 10,8 Mio. Euro). Wir gehen jedoch davon aus, dass nach den Payback Einrichtungen Anfang 2018 bei Penny im weiteren Jahresverlauf weniger neue Payback-Partner hinzugekommen sind, wodurch u.E. sowohl die projektgetriebenen Einrichtungsumsätze als auch die Lizenzerlöse niedriger ausfielen als von uns erwartet. Die Entwicklung des EBITDAs (+106,1% auf 2,7 Mio. Euro; MONe: 3,1 Mio. Euro) spiegelt u.E. insbesondere positive Produktmixeffekte wider. So dürften die Lizenzumsätze insgesamt stärker gestiegen sein als die margenschwächeren Einrichtungsumsätze. Das EBIT wurde erstmalig, wie im Jahresabschluss 2017 bereits angekündigt, durch nicht cashwirksame freiwillige Abschreibungen auf Firmenwerte (Software) signifikant beeinflusst und liegt daher mit 0,3 Mio. Euro deutlich unter Vorjahr (0,7 Mio. Euro; MONe: 2,2 Mio. Euro). Auch der vorläufige Jahresüberschuss ist trotz eines geringeren Zinsaufwands mit 0,1 Mio. Euro rückläufig (Vj.: 0,3 Mio. Euro). Die endgültigen Zahlen wird UMT im Juli präsentieren. Für das laufende Geschäftsjahr stellt der Vorstand eine ??zVerbesserung des Umsatzes und des operativen Ergebnisses" in Aussicht. Darüber hinaus konkretisierte UMT jüngst den Start der LOYAL-App für Sommer 2019. Für den Erfolg der Aggregator-App LOYAL wird u.E. insbesondere die Vermarktungsstrategie entscheidend sein, da wir das Know-How im Bereich der Loyalty- und Payment-Plattformtechnologie als hoch bewerten. Wir gehen davon aus, dass UMT derzeit einen Partner zur Kommerzialisierung sucht, um das Marketing spürbar zu hebeln. Damit die Monetarisierung nach dem später als ursprünglich geplanten Launch nicht weiter verzögert wird, sollte Newsflow hierzu im Idealfall unmittelbar nach dem App-Release folgen. Positiv begleitet wird die App-Einführung durch eine scheinbar zunehmende Dynamik im deutschen Mobile Payment-Markt. Gemäß einer Ende Mai veröffentlichten Studie von Oliver Wyman verdreifachte sich die Nutzerzahl kontaktloser Bezahlmöglichkeiten zwischen Mitte 2017 und Anfang 2019 von 15 auf 47% der Befragten. Bereits jeder Vierte hat dabei anstatt der kontaktlosen Kartenzahlung mindestens einmal mobil via Smartphone oder Smartwatch bezahlt. Zurückzuführen ist diese Entwicklung u.a. auf die zuletzt verstärkt durchgeführten Marketingkampagnen verschiedener Banken und Paymentanbieter. Trotz der zunehmenden Dynamik am Mobile Payment-Markt haben wir unsere Prognosen aufgrund der erhöhten Abschreibungen auf Firmenwerte (HGB-Bilanzierung), der schwächeren Entwicklung im projektgetriebenen Einrichtungsgeschäft sowie der später als antizipierten Einführung der LOYAL-App deutlich reduziert. Fazit: UMT ist mit seiner Plattformtechnologie im Loyalty- und Payment Bereich u.E. gut positioniert, um an der zunehmenden Marktdynamik zu partizipieren. Nach Anpassung unserer Prognosen reduzieren wir das Kursziel auf 1,20 Euro (zuvor: 1,50 Euro) und bestätigen vor dem Hintergrund des u.E. übertriebenen Kurssturzes der letzten Monate die Kaufempfehlung. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 