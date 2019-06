Rocket Internet SE: Hauptversammlung 2019 DGAP-News: Rocket Internet SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung Rocket Internet SE: Hauptversammlung 2019 06.06.2019 / 13:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Rocket Internet SE: Hauptversammlung 2019 - Beschlüsse wurden mit einer Mehrheit von mindestens 77,33% gefasst - Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet Berlin, 6. Juni 2019 - Die Hauptversammlung der Rocket Internet SE ("Rocket Internet") (ISIN DE000A12UKK6) fand heute in Berlin statt. Die Hauptversammlung fasste alle Beschlüsse, wie von Vorstand und Aufsichtsrat in der Hauptversammlung vorgeschlagen, mit einer Mehrheit von mindestens 77,33%. Die Aktionäre von Rocket Internet beschlossen die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018. "Wir haben letztes Jahr große Fortschritte gemacht", sagte Oliver Samwer, CEO von Rocket Internet. " Rocket Internet erzielte 2018 einen Gewinn von 196,0 Millionen Euro, was einem Ergebnis je Aktie von 1,28 Euro entspricht. Unsere beiden Home & Living Unternehmen Home24 & Westwing gingen in 2018 in Frankfurt an die Börse und Jumia, die führende panafrikanische E-Commerce-Plattform, hatte im April 2019 ihr Börsendebüt an der NYSE. Rocket Internets Fokus liegt nach wie vor darauf, führende Online-Unternehmen weltweit zu gründen und operativ zu unterstützen." Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.rocket-internet.com/investors/annual-general-meeting --- ENDE--- Kontakt T: +49 30 300 13 18 68 E: media@rocket-internet.com Über Rocket Internet Rocket Internet gründet und entwickelt internetbasierte Geschäftsmodelle. Unternehmen werden operativ und bei der Expansion in internationale Märkte unterstützt. Darüber hinaus investiert Rocket Internet strategisch in komplementäre Internet- und Technologieunternehmen weltweit, um das Unternehmensnetzwerk auszubauen. Der Fokus liegt dabei primär auf vier Industriesektoren im Bereich Online- und Mobile-Einzelhandel bzw. Dienstleistungen, die einen erheblichen Anteil der Verbraucherausgaben ausmachen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise und Home & Living. Rocket Internets ausgewählte Unternehmen sind in einer großen Anzahl von Ländern weltweit aktiv. Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A12UKK6, RKET) und Teil des MDAX Index. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. Haftungsausschluss / Wichtige Information Rocket Internet beherrscht keines der oben genannten ausgewählten Unternehmen. Die tatsächliche rechtliche und wirtschaftliche Beteiligung des Rocket Internet Konzerns an diesen Gesellschaften ist deutlich geringer als 100%. Angaben zu wirtschaftlichen Beteiligungen beinhalten, wo zutreffend, auch Anteile gehalten durch Gesellschaften, über die Rocket Internet keine Kontrolle hat. Siehe dazu auch die Ausführungen zu den Konsolidierungsgrundsätzen und zum Konsolidierungskreis im Konzernabschluss der Rocket Internet SE. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der Rocket Internet SE und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die Rocket Internet betreffen, oder durch andere Faktoren. Rocket Internet übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. 06.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Rocket Internet SE Charlottenstrasse 4 10969 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 300 13 1800 Fax: +49 (0)30 300 13 1899 E-Mail: investorrelations@rocket-internet.com Internet: www.rocket-internet.com ISIN: DE000A12UKK6 WKN: A12UKK Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 820713 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 820713 06.06.2019 ISIN DE000A12UKK6 AXC0182 2019-06-06/13:50