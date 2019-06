Hamburg (ots) -



Unsere aktuelle Herbst-/Winter-Kollektion hält stylishe Must-haves für alle Modefans bereit. Welche Stücke haben Eyecatcher-Qualitäten? Ganz sicher unsere opulenten Ketten mit detailverliebten Tierköpfen und Anhängern; eine echte Hommage an die 1990er-Jahre. Nicht weniger Aufmerksamkeit verdienen unsere filigranen Layering-Ketten mit zarten, stilisierten Rosen. In ferne Galaxien entführen uns zauberhafte Schmuckstücke mit Sonne, Mond und Sternen. Üppig mit einem Hang zur Extravaganz präsentiert sich unser neues Haarsortiment. Diese Saison darf es gerne etwas mehr Perle und Glitzer sein. Die ersten Must-haves aus der Herbst-/Winter-Kollektion sind ab August in den Bijou Brigitte-Filialen und auch im Online-Shop erhältlich.



Am 5. Juni 2019 stand die Kollektionsvorstellung von Bijou Brigitte auf der Agenda der deutschsprachigen Modepresse und Influencerszene. Zahlreiche Gäste, darunter auch internationale Modeblogger, konnten es bei strahlendendem Sonnenschein nicht erwarten, einen ersten Blick auf die facettenreiche Kollektion und die inspirierende Präsentation im angesagten Haller 6 zu werfen. Auch ein stylishes Duo aus Österreich fand seinen Weg zu Bijou Brigitte: Top-Influencerin Lisa-Marie Schiffner und ihr Vater Christian Gruber schauten bei uns vorbei.



Zu den Schmuck-Lieblingen unserer Gäste gehörte auch unser Look "Parisian Chic", stilecht in einer Café-Szenerie inszeniert. "La vie en rose" geht uns diese Saison leicht über die Lippen. Wir zelebrieren den Pariser Chic mit unseren schmucken Perlenpretiosen in unbehandelter Optik und zarten Layering-Ketten. Perlen und facettierte Steine zieren auf Spangen angesagte Hairstyles. Ein filigraner Eyecatcher sind die Schmuckstücke mit stilisierten Rosen, nicht wahr? Sie haben definitiv das Potential zum Star der Saison.



An Karos in allen Varianten kommen wir diese Saison nicht vorbei. Das wollen wir auch nicht, oder? We <3 Checks! Ob klein- oder großkariert, unsere Schals in Weiß, Braun und Rot setzen auf jeden Fall modische Highlights. Dazu noch eine schwarze Tasche in Kroko-Optik und der Herbst-Style ist perfekt. Mit einer leuchtend roten Strickmütze wird der Look lässig.



Animal Prints haben bei unserem Style "Urban Wildlife" ihren großen Auftritt. Ganz klarer Favorit ist dabei das Leo-Design; kombiniert mit Rot und Grün. Bedruckte Tücher, Armspangen, Ketten und große Ohrringe präsentieren die tierischen Muster. Auch Haaraccessoires sind animalisch unterwegs. Perfekte Stylingpartner sind unsere Taschen im Leo-Look oder in Grün. Hallo Großstadtdschungel, wir kommen top gestylt, um dich zu erobern.



Der Herbst ist eine Jahreszeit voller magischer Momente. Perfekt lassen sich diese Augenblicke mit unseren großformatigen Schmuckstücken und Accessoires aus unserem Style "Magical Autumn" einfangen. Warmes Rot, edles Toffee, Senfgelb und Grüntöne sind mit von der Partie. Ein trendiger Begleiter für den ersten Spaziergang im raschelnden Laub ist unsere pure Tasche in Senfgelb.



Das börsennotierte Unternehmen ist in mehr als 20 Ländern mit über 1.000 Filialen vertreten. Das Erfolgskonzept des Konzerns sind einerseits die einzigartige Produktauswahl und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, andererseits das ansprechende Ladenbaudesign mit seinen effektvollen Ladenbauelementen. Dies hat die Marke "Bijou Brigitte" über Deutschland hinaus international bekannt gemacht.



