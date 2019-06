Penny nimmt als erster Discounter in ganz Deutschland dauerhaft ein Mehrwegfrischenetz aus Baumwolle für Obst und Gemüse ins Sortiment. Eine der Kunden hatte sich während eines Tests für diese Variante als alternative Ergänzung zum klassischen Knotenbeutel entschieden.Ab Mitte August dieses Jahres bietet Penny in sämtlichen 2.200 Märkten den Doppelpack Mehrwegfrischenetze aus GOTS-zertifizierter Baumwolle zum Preis von 0,99 Euro an. Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie "Vermeiden. Verringern. Verbessern." hatte sich der Discounter im April dieses Jahres für die im Hinblick auf die Reduktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...