Ein abwechslungsreiches Programm mit viel Musik, Information und Unterhaltung bietet der Südwestrundfunk in Mainz bei seinem SWR Sommerfestival vom 16. bis 18. August 2019.



Als Auftakt zum Festivalwochenende findet schon am Donnerstag, 15. August 2019, im Kurfürstlichen Schloss in Mainz die legendäre Multimediashow "SWR1 Hits und Storys" statt. Werner Köhler erzählt spannende Geschichten hinter weltbekannten Hits.



Fernsehen hautnah



Der Freitag, 16. August 2019, steht ganz im Zeichen des Fernsehens. "Der lange Fernsehabend" lädt Zuschauerinnen und Zuschauer ein, bei den Produktionen der Sendungen "Landesschau Rheinland-Pfalz" und "So lacht der Südwesten" dabei zu sein. Bewerbungen sind online möglich. Ab 20 Uhr steht das Kinoereignis für alle Krimifans an: die Open Air "Tatort"-Premiere vor dem Mainzer Funkhaus (Eintritt frei!). In "Maleficius" ermitteln Ulrike Folkerts und Lisa Bitter als Kommissarinnen-Duo in einem Fall rund um einen ehrgeizigen Hirnforscher. Premierengäste sind Darsteller*innen, der Autor und Regisseur und andere.



Tag der offenen Tür



"Türen auf!" heißt es am Sonntag, 18. August 2019 von 11 bis 17 Uhr. Beim "Tag der offenen Tür" und bei freiem Eintritt können Interessierte ihre SWR Moderator*innen, Fachleute und Programmmachende kennen lernen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Beim Rundgang durchs Funkhaus können die Studios besichtigt werden, bei Live-Sendungen lassen sich die Radio-Moderatorinnen und -Moderatoren über die Schulter schauen. Wer will, darf sich selbst am Mikrofon versuchen und die Fernsehnachrichten moderieren.



Volles Programm



Auf zwei Bühnen in den Foyers "Haus am Tor" und "Haus am Wall" sowie vor den Gebäuden gibt es ebenfalls volles Programm: SWR1 lässt unter dem Motto "Die lebende Musikbox - Hits vom Vordersitz" vier Musiker die Lieblingssongs live aus einem Trabi spielen. SWR4 lockt mit Live-Acts von Vincent Gross und Julian David. Beim "SWR3 Elchalarm" kann sich jeder sein Elch-Maskottchen sichern und über Comedy lachen. Das SWR Fernsehen zeichnet eine Sendung von "MarktFrisch" auf dem Parkdeck auf. Außerdem unterhält der Tigerenten Club die Kleinen, die "Herzenssache" stellt ihre aktuellen Projekte vor, Chöre singen, die Bacharacher Oldtimer zeigen ihr Können und vieles mehr.



Aktuelle Informationen rund um das SWR Sommerfestival gibt es auf SWR.de/sommerfestival.



Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/swr-sommerfestival-mainz-2019



