Das Comeback von Gold ist in vollem Gange. Viele Anleger stehen aktuell am Seitenrand - und warten auf einen Rücksetzer zum Einstieg. Doch wird es diesen Rücksetzer geben? Oder arbeitet sich der Goldpreis nun Schritt für Schritt an seinen Schlüsselwiderstand heran. Die Aussichten auf fallende Zinsen in den USA dürften den US-Dollar schwächen und damit das letzte große Hindernis für den Goldpreis aus dem Weg räumen.

