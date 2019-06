München (www.anleihencheck.de) - FCR Immobilien erwirbt vollvermietetes Distributionszentrum in Zeithain - AnleihenewsDie FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913, WKN: A1YC9, Ticker-Symbol: FC9) hat in Zeithain, Landkreis Meißen in Sachsen, ein vollvermietetes Distributionszentrum erworben und setzt damit ihr starkes Portfoliowachstum mit ihrem neunten Ankauf in 2019 weiter konsequent fort, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

