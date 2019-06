IRW-PRESS: RAPID DOSE THERAPEUTICS: Rapid Dose Therapeutics ernennt Vice President Research & Innovation

Dr. Rina Carlini wird zur Vizepräsidentin für Forschung und Innovation ernannt

Burlington, Ontario - 06. Juni 2019 - Rapid Dose Therapeutics Corp. (RDT oder die Gesellschaft) (CSE: DOSE) freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Rina Carlini zur Vizepräsidentin für Forschung und Innovation ernannt wurde.

Mit 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Technologieinnovation, Produktentwicklung und Kommerzialisierung ist Dr. Carlini eine versierte Wissenschaftlerin in den Bereichen Gesundheitstechnologie, Life Science, Internet der Dinge, Künstliche Intelligenz, Advanced Manufacturing und Nanotechnologie.

Dr. Carlini hat an der University of Waterloo in Chemie promoviert und erhielt 2017 die Auszeichnung Faculty of Science Alumni of Honour. Sie besitzt außerdem mehrere Zertifikate vom MIT, der Harvard University und der McMaster University in den Bereichen Artificial Intelligence for Business Strategy und Business Model Innovation.

Dr. Carlini blickt auf eine langjährige Berufserfahrung in verschiedenen Branchen zurück, u. a. im Bereich Pharmazeutische Entwicklung (Merck, Syntex), als Director of Nanotechnology (Xerox Innovation Group), als Director of Commercialization (GreenCentre Canada) und als President & CEO des Haltech Regional Innovation Centre. Darüber hinaus hat Dr. Carlini mehr als 100 US-Patente eingereicht, ist Mitautorin von mehr als 20 peer-reviewed Forschungsartikeln, Mitglied des Vorstands des Waterloo Institute for Nanotechnology und der Gina Cody School of Engineering der Concordia University und ist Gutachterin für mehrere kanadische Förderorganisationen (OCE, NSERC, CFI).

"Wir freuen uns sehr, Rina in unser RDT-Team aufnehmen zu dürfen, und wir freuen uns darauf, mit ihrem reichen Erfahrungsschatz die nächste Phase unseres globalen Wachstums im Bereich der Drug Delivery-Technologie einzuläuten", sagt Mark Upsdell, President und CEO von RDT.

"Ich freue mich, RDT in dieser Zeit des Wachstums zu unterstützen. Es ist eine aufregende Zeit, um Wissenschaft und Innovation in der Life-Science-Industrie zu führen", sagt Rina Carlini.

Über Rapid Dose Therapeutics

Rapid Dose Therapeutics, RDT, ist ein kanadisches Medizintechnikunternehmen, das eine innovative und proprietäre Technologie zur Verabreichung von Medikamenten anbietet. Ziel ist es, die Behandlungsergebnisse und Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Das Hauptprodukt von Rapid Dose Therapeutics ist QuickStrip, ein orales, schnell lösliches Verabreichungssystem für Medikamente. RDT ist fokussiert und engagiert in der klinischen Forschung und Produktentwicklung für die Healthcare-Industrie - für die Verabreichung von Nutrazeutika, Pharmazeutika und Cannabis. Im Bereich Cannabis bietet RDT ein schlüsselfertiges Managed Strip Service Programm an, durch das die von RDT entwickelte QuickStrip Drug Delivery-Technologie von ausgewählten Kunden lizenziert werden kann. Die mengenbasierten Lizenzverträge von RDT haben hohe wiederkehrende Umsätze zur Folge. Dadurch wird eine rasche Expansion in Schwellenländer ermöglicht, was wiederum Mehrwerte für Verbraucher und Investoren zur Folge hat. Rapid Dose Therapeutics ist bestrebt, kontinuierlich innovative Lösungen zu entwickeln, durch die unterschiedliche Marktsegmente und -bedürfnisse adressiert werden.

Weitere Informationen auf www.rapiddose.ca

Medienkontakt für Investoren:

Mark Upsdell, CEO

Rapid Dose Therapeutics

mupsdell@rapid-dose.com

Tel.: +1 (416) 477-1052

Ali Mahdavi, Managing Director-

Spinnaker Capital Markets Inc.

am@spinnakercmi.com-

Tel.: +1 (416) 962-3300

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN: Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind und keine Aussagen über historische Fakten sind, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden oft durch Begriffe wie "kann", "sollte", "antizipieren", "erwarten", "potenziell", "glauben", "beabsichtigen" oder das Negativum dieser Begriffe und ähnlicher Begriffe gekennzeichnet. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Lieferung von Produkten unter Verwendung der Produktlieferungsmethode QuickStrip, drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Vorhersagen, Prognosen, Erwartungen oder Überzeugungen der RDT hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der ihnen derzeit verfügbaren Informationen für angemessen gehalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, widrigen Branchenereignissen, Marketingkosten, Marktverlusten, zukünftigen legislativen und regulatorischen Entwicklungen im Zusammenhang mit Cannabis, Unfähigkeit, ausreichend Kapital aus internen und externen Quellen zu erhalten und/oder Unfähigkeit, ausreichend Kapital zu günstigen Bedingungen zu erhalten, die Cannabisindustrie in Kanada im Allgemeinen, Einkommensteuer- und Regulierungsfragen, die Fähigkeit, ihre Geschäftsstrategien umzusetzen, Wettbewerb, Währungs- und Zinsschwankungen und andere Risiken. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich Aussagen über zukunftsgerichtete Informationen, die vom Management zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden, als richtig erweisen, da es keine Garantie dafür geben kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, eintreten werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese Warnhinweise ausdrücklich eingeschränkt.

