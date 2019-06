FRANKFURT (Dow Jones)--Die RAG-Stiftung bleibt beim Chemiekonzern Evonik als Großaktionär an Bord. Evonik werde "auch künftig ein wesentlicher Bestandteil dieses Portfolios bleiben", sagte der Chef der RAG-Stiftung, Bernd Tönjes, bei Vorstellung des Jahresberichts am Donnerstag in Essen. "Das heißt, wir werden auch weiter einen signifikanten Anteil an Evonik halten."

Die Stiftung hatte im September vergangenen Jahres 3,5 Prozent Evonik-Aktien veräußert und hält jetzt noch 64,3 Prozent der Anteile. Tönjes sagte, die Stiftung stehe "vollumfänglich hinter der eingeschlagenen Strategie des Vorstands" und erwarte "weiterhin eine gute Entwicklung des Unternehmens". Für 2018 strich die Stiftung von Evonik jetzt eine Dividendenzahlung von brutto 344 Millionen Euro ein.

Die RAG-Stiftung muss seit diesem Jahr für die sogenannten Ewigkeitslasten aus dem Steinkohlebergbau an Saar und Ruhr aufkommen. 2019 dürften Kosten von rund 300 Millionen Euro auf die Stiftung zukommen. Die Dividende aus der Evonik-Beteiligung deckt einen Großteil davon.

June 06, 2019

