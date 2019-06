Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Fiat Chrysler auf "Buy" belassen. Die gescheiterte Fusion zwischen Fiat Chrysler und Renault bringe beide Autohersteller wieder zurück in eine schwächere Position und deren Aktien unter Druck, schrieb Analyst Thomas Besson in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Papiere des Konkurrenten PSA könnten davon hingegen kurzfristig profitieren./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-06-06/14:31

ISIN: NL0010877643