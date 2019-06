Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Orange SA von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 20 auf 17 Euro gesenkt. Die Investitionen des Telekomkonzerns in das französische Glasfasernetz dürften noch für längere Zeit hoch bleiben, schrieb Analyst Emmet Kelly in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die attraktive Bewertung hindere ihn aber nicht an der Abstufung./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2019 / / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-06-06/14:33

ISIN: FR0000133308