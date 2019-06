Wien (www.fondscheck.de) - DWS-Chef Asoka Wöhrmann hat auf der Hauptversammlung des Fondsanbieters in Frankfurt am Mittwoch (5. Juni) einige "Eckpfeiler" der künftigen Unternehmensstrategie vorgestellt, so die Experten von "FONDS professionell".Manche Punkte habe schon sein im Oktober vergangenen Jahres geschasster Vorgänger Nicolas Moreau so formuliert, an einigen Stellen hätten Wöhrmann und sein teils neues Team in der Geschäftsführung aber selbst Hand angelegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...