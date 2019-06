Wien (www.fondscheck.de) - Die in Augsburg ansässige Multimanager-Boutiue Discover Capital hat ihren Markenauftritt geändert und nennt sich nun "Squad Fonds", so die Experten von "FONDS professionell"."Wir haben gemerkt, dass wir mit unseren sechs erfolgreichen Fonds, die von verschiedenen Gesellschaften beraten werden und inzwischen mehr als 700 Millionen Euro verwalten, den am Markt bereits etablierten Namen Squad mehr in den Vordergrund stellen müssen", erkläre Stephan Hornung, Gründer und selbst Fondsberater der zwei Fonds Squad Growth (ISIN LU0241337616/ WKN A0H1HX) und Squad Value (ISIN LU0199057307/ WKN A0B7ZX). ...

