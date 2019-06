London (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Kimble Applications, weltweit führender Hersteller von PSA-Software, hat in seinem "Business Growth Report" die Wachstumsbegeisterung weltweit unter die Lupe genommen (https://lmy.de/yaBu9): Die in DACH, UK und den USA durchgeführte Befragung untersuchte, welche Bedeutung Arbeitnehmer dem Faktor Unternehmenswachstum zuschreiben - sowohl persönlich, als auch in professioneller Hinsicht und was sie bereit wären, dafür zu tun, um in einer wachsenden Firma zu arbeiten.



Es stellt sich heraus, dass die DACH-Region nicht ganz so vom Unternehmenswachstum besessen ist wie ihr US-Pendant. US-Mitarbeiter scheinen mehr Interesse am organisatorischen Wachstum zu haben, während DACH-Mitarbeiter andere Faktoren berücksichtigen.



Wachstum motiviert, aber nicht so sehr wie in den USA



Unternehmenswachstum motiviert - das gilt auch im deutschsprachigen Raum. 62% aller DACH Umfrageteilnehmer gaben an, dass es ihnen wichtig ist, dass das Unternehmen in dem sie arbeiten sich auf Wachstumskurs befindet. 17% zeigten sich unentschlossen und lediglich 21 Prozent ist dieser Faktor egal. Ganz so besessen sind die Deutschen, Österreicher und Schweizer dann aber doch nicht: Verglichen mit den Kimble Umfrageergebnissen in den USA gaben die Arbeitnehmer über dem großen Teich an, dass ganzen 85% ein Wachstum wichtig ist. Nur 8% der US-Amerikaner interessierte dieser Aspekt nicht.



Mehrarbeit für mehr Wachstum? In den USA: "Yeah", in DACH: "Meh"



Diese Diskrepanz zwischen US-Wachstumsbessenheit und DACH-Pragmatismus zeigt sich auch beim Thema Arbeitsstunden. Während 70% aller Amerikaner angaben, lieber Überstunden in einem wachstumsstarken Unternehmen zu leisten, sind es im DACH-Raum immerhin noch 35%, die die berühmte extra Meile gehen würden. 26% zeigen sich beim Thema Extraarbeit unentschlossen, 39% verzichten lieber auf Wachstum zugunsten einer regulären 40h Woche.



Direkter Zusammenhang zwischen persönlichen Einsatz und Unternehmenswachstum



Dennoch sind die DACH-Umfrageteilnehmer davon überzeugt, dass ihr eigener Einsatz sich direkt auf das Unternehmenswachstum auswirkt. 52% sehen einen direkten Einfluss ihrer Arbeit auf das Wachstum ihrer Firma, 24% zeigten sich diesbezüglich unsicher und weitere 24% sahen keinen Zusammenhang. Zum Vergleich: Auch hier zeigten sich die Befragten in den USA selbstsicherer: Eine überwältigende Mehrheit von 80% gab an, dass sich ihre Arbeit direkt beim Unternehmenswachstum bemerkbar macht.



Von wegen es geht nur ums Geld: Erfüllung und Entwicklung zählt



Überraschenderweise fühlte sich nur jeder dritte (33%) DACH-Umfrageteilnehmer wegen des Geldes in seinem derzeitigen Beruf. 48% antworteten mit anderen persönlichen Gründen wie Erfüllung durch Arbeit (25%) oder Karriereentwicklung (23%). 14% sahen ihre Hauptmotivation darin, ihr Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen. In den USA schauten hingegen 36% primär aufs Geld.



Start-ups punkten gegenüber Konzernen beim Thema Erfüllung



Diese Suche nach persönlicher Erfüllung zeigt sich auch in den Antworten auf die Frage, was DACH-Arbeitnehmer dazu bewegen würde bei einem wachsstumsstarken Start-up zu bleiben, statt die Konzernkarriere anzustreben. 46% gaben als Grund hierfür das Gefühl persönlicher Erfüllung an - und lagen damit deutlich vor den USA, in denen nur 28% hierin ihre Motivation sahen. In den USA dominierten hingegen bessere Bezahlung im Start-up (33%), während dies nur 16% aller DACH-Befragten als Entscheidungsgrundlage ansehen.



Unternehmenswachstum lässt auch Mitarbeiter wachsen



Einigkeit herrscht bei der Frage, ob sich die Wachstumsstärke eines Unternehmens auch auf die professionelle Entwicklung von Angestellten auswirkt. 76% stimmten dieser Aussage zu, lediglich 9% gaben an, dass Gegenteil wäre der Fall. 15% der DACH-Befragten zeigten sich unentschlossen. In den USA sah Kimble ähnliche Ergebnisse.



Wachstum macht glücklich



Zudem trägt die Arbeit in einem wachstumsstarken Unternehmen zum Wohlbefinden ein: Zumindest unterstützte jeder zweite DACH-Befragte diese Aussage. Zum Vergleich: In den USA waren es sogar 66% die sich wohler fühlten, wenn es ihrem Unternehmen gut geht.



DACH-Arbeitnehmer: Sogar mit mehr Leidenschaft bei der Sache als Amerikaner



Auf die Frage, was sie als sinnvolle Arbeit für sich definieren würden, antworteten die DACH-Umfrageteilnehmer mit einer Tätigkeit, die sie mit Leidenschaft ausüben (57%) - und landeten damit überraschenderweise sogar noch vor den USA, in denen 53% diese Aussage tätigten. In beiden Märkten folgt an zweiter Stelle eine Arbeit, die die Welt verbessert (DACH 31% / USA 36%).



Die Heimat verlassen für ein wachstumsstarkes Unternehmen? DACH-Arbeitnehmer zeigen sich flexibel



Umziehen für die große Wachstumschance? Das würden ganze 70% der DACH-Befragten. Mehr als jeder 4. (27%) sogar unabhängig vom Standort.



Kein Wachstumsneid



Höher, schneller, weiter - während DACH-Befragte Wachstum schätzen, sind sie dennoch nicht neidisch auf die zuweilen schneller wachsende Konkurrenz. 78% sahen hier keinen Neid auf Mitarbeiter anderer Unternehmen aufkeimen und zeigten sich damit sogar großzügiger als die Kollegen in den USA bei denen dieser Wert bei 75% lag.



Jobwechsel bei Stagnation? So weit geht nicht jeder, aber immerhin jeder Vierte



Würden Sie einen Umzug erwägen, um für ein wachstumsstarkes Unternehmen zu arbeiten? Es stellt sich heraus, dass bis zu 70% der DACH-Befragten tatsächlich diesen großen Schritt in Betracht ziehen würden. Mehr als jeder vierte Befragte (27%) würde sich für ein wachstumsstarkes Unternehmen entscheiden, unabhängig vom Standort.



Über Kimble Applications



Kimble Applications hilft professionellen Serviceorganisationen ihr projektbasiertes Geschäft besser zu führen. Weltweit wird Kimble von führenden Unternehmen aus den Bereichen Beratung, Software und Hi-Tech genutzt, darunter NTT Data, TCS, Sage und Canon, um ihre Ressourcennutzung, Rentabilität und Skalierbarkeit zu optimieren. Kimble ist der einzige führende Softwareanbieter, der sich ausschließlich auf die Automatisierung von Prozessen in Dienstleistungsunternehmen (PSA= Professional Services Automation) konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf einfach zu bedienenden Funktionen, die die Zusammenarbeit und Effizienz von Teams rund um die wichtigsten Serviceprozesse verbessern. Mit CRM-Systemen kombinierbar, fördert Kimble die vorausschauende und zeitnahe Entscheidungsfindung auf Basis intelligenter Erkenntnisse und Handlungsvorschläge. Der Hauptsitz des Unternehmens, das mittlerweile mehr als 120 Mitarbeiter beschäftigt, ist in London. Zusätzliche Dependancen gibt es in Deutschland und den USA.



OTS: Kimble Applications newsroom: http://www.presseportal.de/nr/134903 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_134903.rss2



Pressekontakt: Inga Mücke Laika Communications kimble@laika.berlin