Das Karrierenetzwerk Xing und der sächsische Mittelständler GK-Software streiten sich um die Nutzung des Markenbegriffs "New Work" - bald wohl vor Gericht. Was ist da los? Nachgefragt bei GK-Software-Chef Rainer Gläß.

Es ist ein ungewöhnlicher, weil branchenübergreifender Streit: Auf der einen Seite das Hamburger Karrierenetzwerk Xing (rund 188 Millionen Euro Umsatz) - auf der anderen Seite die 1990 gegründete Firma GK-Software (rund 100 Millionen Euro Umsatz) aus dem sächsischen Vogtlandkreis, die Einzelhändler mit Omnichannel-Software für die Filialsteuerung beliefert. Xing möchte sich umbenennen in "New Work SE" und hat sich zu diesem Zweck vergangenen Sommer beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) die entsprechende Wortmarke schützen lassen. Bloß: Ein paar Wochen zuvor hatte sich bereits GK-Software-Mitgründer und -Chef Rainer Gläß den Begriff "Newwork-Software" an selber Stelle schützen lassen, offenbar für eine neue Produktreihe. Nun kommt es voraussichtlich im Herbst vor dem Landgericht Frankfurt zur Verhandlung: Gläß verlangt von Xing eine Unterlassung der Markennutzung.

WirtschaftsWoche: Herr Gläß, wie geht es Ihnen?Rainer Gläß: Sehr gut. Wir müssen einen Rechtsstreit führen. Das ist Wirtschaft. Wie soll's mir damit gehen.

Wie lange dauert dieser Streit schon an?Die Klage wurde vor einigen Wochen eingereicht.

Im August 2018 haben Sie beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum in Spanien die Wortmarke "Newwork-Software" eintragen lassen.Ja, das ist richtig. Die Marke wurde im August angemeldet und im Dezember ...

