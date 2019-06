Die amerikanischen Indizes konnten gestern ihre Zugewinne des Vortages weiter ausbauen. Für den Dow Jones ging es um 0,8 Prozent nach oben. Der Nasdaq 100 legte ähnlich deutlich zu. Und auch der S&P 500 verzeichnete Zugewinne von gut 0,8 Prozent.



Bei den Einzelwerten geht es heute um folgende Themen: Facebook, Amazon, Netflix, Alphabet, Tesla und Beyond Meat. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.