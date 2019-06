Siebter Auftrag wird die von Israel Railways betriebene Bombardier-Doppelstockwagen-Flotte auf 586 Fahrzeuge erweitern

Der Bahntechnikanbieter Bombardier Transportation hat einen Vertrag zur Lieferung weiterer 74 BOMBARDIER TWINDEXX Vario-Doppelstockwagen an Israel Railways (ISR) abgeschlossen. Dieser Abruf ist Teil eines Rahmenvertrages, der im Oktober 2010 unterzeichnet wurde, und hat einen Wert von rund 147 Millionen Euro ($166 Millionen US). Die Lieferung der neuen Wagen soll laut Zeitplan im Dezember 2021 abgeschlossen sein.

Michael Fohrer, President Central and Eastern Europe and Israel, Bombardier Transportation, betonte: "Wir sind sehr stolz, den siebten Auftrag in Folge mit Israel Railways unterzeichnet zu haben. Dieser Erfolg ist das Ergebnis von vorbildlicher Zusammenarbeit und Kundenzufriedenheit. Es zeugt von der überragenden Qualität und der zuverlässigen Performance aller bisher gelieferten Wagen."

Eran Cohen, Chief Country Representative Israel, Bombardier Transportation, sagte: "Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus, Sicherheit, Zuverlässigkeit, höhere Kapazität und Leistung; das sind die Zutaten, die unsere TWINDEXX Vario Doppelstockzüge so erfolgreich machen. Wir sind dankbar, dass sich Israel Railways ein weiteres Mal dafür entschieden hat, diesem bewährten Produkt und dem Team dahinter ihr Vertrauen zu schenken."

"Dieser Auftrag wird die laufende Transformation unserer zwei Standorte in Sachsen stärken und gleichzeitig davon profitieren", fügte Michael Fohrer hinzu, "Görlitz als das Kompetenzzentrum für die Wagenkastenproduktion und Bautzen als unser industrieller Leitstandort für die Serienproduktion werden entscheidend zu der erfolgreichen Ausführung dieses Abrufes beitragen. Wir werden außerdem auch weiterhin schrittweise unseren Lieferantenstamm vor Ort und die Bahnindustrie in Israel weiterentwickeln, insbesondere durch die gesteigerte Einbeziehung unseres Endmontagestandortes von M.T.R. in Dimona, Israel."

Der neue Auftrag besteht aus elf Steuerwagen für den Betrieb mit der TRAXX-Elektrolokomotiven, ebenfalls kompatibel mit Diesellokomotiven, elf Mittelwagen mit Platz für Personen mit eingeschränkter Mobilität und 52 Mittelwagen. Darüber hinaus wird das Führerpult im Steuerwagen so umgestaltet, dass es mit denen der TRAXX-Elektrolokomotiven identisch ist.

Mit dem Einzelwagen-Konzept kann ISR die lokbespannten Züge entsprechend der geforderten Kapazität konfigurieren. Jeder der bereits im Einsatz befindlichen Acht-Wagen-Züge bietet Platz für 1.000 Fahrgäste. Die beliebten Züge, die auf einem bewährten Plattformkonzept basieren, sind in Europa und Israel in Betrieb und erfüllen alle aktuellen Sicherheits-, Komfort- und Effizienzstandards und werden für große Fortschritte bei der Reduzierung der Verkehrsbelastung in Israel sorgen.

Als Anbieter von Komplettlösungen betreibt Bombardier Transportation ein Servicedepot in Haifa, wo 293 Doppelstockwagen aus der bestehenden ISR-Flotte für eine Geschwindigkeit von 160 km/h und für den elektrischen Antrieb aufgerüstet werden.

