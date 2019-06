SIMONA Aktiengesellschaft: Matthias Schönberg wird neuer CEO von SIMONA - CFO Michael Schmitz rückt in den Vorstand auf DGAP-Ad-hoc: SIMONA Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie SIMONA Aktiengesellschaft: Matthias Schönberg wird neuer CEO von SIMONA - CFO Michael Schmitz rückt in den Vorstand auf 06.06.2019 / 16:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Kirn, 06. Juni 2019. Mit Wirkung zum 15. August 2019 wird Matthias Schönberg (52) zum neuen CEO und Vorsitzenden des Vorstandes der SIMONA AG bestellt. Er übernimmt damit die Nachfolge von Wolfgang Moyses, der seit 1999 im Vorstand ist und das Unternehmen seit 2003 erfolgreich als CEO führt. Herr Schönberg hat im Laufe seiner fast 25-jährigen beruflichen Karriere große und komplexe internationale Geschäftssegmente in unterschiedlichen Märkten erfolgreich geführt und weiterentwickelt. Zuletzt führte Herr Schönberg als Vice President von Axalta Coating Systems, einem weltweit führenden Unternehmen von Flüssig- und Pulverlacken, das EMEA Geschäft mit einem Umsatz von 1,4 Mrd. EUR und 4.900 Mitarbeitenden. In dieser Funktion war Herr Schönberg zugleich Mitglied des Global Leadership Teams von Axalta. Davor war Herr Schönberg 17 Jahre bei der Continental AG in zahlreichen nationalen und internationalen Führungspositionen, zuletzt als CEO der Sparte ContiTech Fluid Technology, verantwortlich. Matthias Schönberg hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann der Universität Bayreuth. Herr Schönberg erhält einen Drei-Jahres-Vertrag bei dem Kunststoff verarbeitenden Unternehmen mit Hauptsitz in Kirn. Wolfgang Moyses, derzeit CEO von SIMONA, wird die Verantwortung zum 15.08.2019 an Herrn Schönberg übergeben und noch bis zum 30.09.2019 Mitglied des Vorstandes bleiben. Damit wird ein geordneter Übergang dieser wichtigen Position gewährleistet. Ebenfalls zum 15.08.2019 rückt Michael Schmitz in den Vorstand der SIMONA AG auf. Herr Schmitz hatte bereits zum 30.06.2018 die Rolle des CFO von SIMONA übernommen. Er ist seit 1998 in verschiedenen internationalen Führungspositionen für SIMONA tätig. Herr Schmitz erhält ebenfalls einen Drei-Jahres-Vertrag. Der Vorstand der SIMONA AG besteht nach dem Ausscheiden von Wolfgang Moyses (zum 30.09.2019) und Dirk Möller (zum 30.06.2019) zukünftig aus Matthias Schönberg, CEO, Dr. Jochen Hauck, COO, und Michael Schmitz, CFO. 06.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SIMONA Aktiengesellschaft Teichweg 16 55606 Kirn an der Nahe Deutschland Telefon: 06752-14-997 Fax: 06752-14-738 E-Mail: eric.schoenel@simona.de Internet: www.simona.de ISIN: DE0007239402 WKN: 723940 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart EQS News ID: 820709 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 820709 06.06.2019 CET/CEST ISIN DE0007239402 AXC0245 2019-06-06/16:01