Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG Unternehmen: SMT Scharf AG ISIN: DE0005751986 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 06.06.2019 Kursziel: 18,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank Laser Roadshow unterstreicht positive Sicht auf die Equity Story Wir waren vorgestern mit dem CEO/CFO der SMT Scharf AG, Hans Joachim Theiß, auf Roadshow. In den Meetings wurden insbesondere folgende Themenbereiche erörtert: Anhaltend positives Marktumfeld im Kerngeschäft: Per Ende Q1 2019 erwirtschaftete SMT Scharf knapp 70% seiner Umsätze im Segment Kohle-Bergbau. Während das Geschäft im Heimatmarkt Deutschland quasi nicht mehr existent ist, sieht CEO Theiß für den Kohlebergbau vor allem in den Regionen China und Russland auch mittelfristig gute Wachstumschancen. Dies begründet sich in erster Linie durch die aktuell hohen Kohlepreise, die weiterhin Investitionen im Kohlebergbau nach sich ziehen sollten. Gute Wachstumschancen durch neue Produkte: Nennenswerte Wachstumspotenziale sieht SMT Scharf darüber hinaus durch innovative Produkteinführungen. In den Investorengesprächen wurde in diesem Zusammenhang das auf der bauma 2019 vorgestellte elektrische Befahrungsfahrzeug ausführlich diskutiert. Mit diesem LEV (Light Electric Vehicle) will das Unternehmen der durch strengere Regularien getriebenen Substitution von diesel- durch elektrogetriebene Fahrzeuge gerecht werden. Erste Testläufe mit potenziellen Kunden verlaufen laut Aussagen des CEOs vielversprechend. SMT Scharf rechnet bei den LEVs im ersten Jahr der Produkteinführung (voraussichtlich 2020) mit einem Absatz von 50 Fahrzeugen. Auf Sicht der nächsten 3 Jahre sollen insgesamt mehr als 300 Einheiten abgesetzt werden. Das sich daraus ergebene Umsatzpotenzial i.H.v. 10 Mio. Euro (MONe) bei einer Profitabilität auf Konzernmargen-Niveau haben wir noch nicht in unserem Modell integriert. Gute Visibilität durch hohen Auftragsbestand: Mit einem Auftragsbestand i.H.v. 19,4 Mio. Euro (Stand: Ende Q1 2019) verfügt SMT Scharf über eine Visibilität von 6 Monaten. Dies ist für das Unternehmen ein historisch sehr hohes Niveau. Der Großteil des Bestands bezieht sich dabei auf den angestammten Schienenbereich, so dass Erfolge beim Neuproduktvertrieb das Niveau noch weiter erhöhen könnten. Dividendenpolitik: SMT Scharf wird auch auf absehbare Zeit an seiner Politik festhalten, keine Dividende zu zahlen, um die liquiden Mittel in den Ausbau des operativen Geschäftes zu investieren. Aufgrund des guten Track Records des Unternehmens, liquide Mittel äußerst profitabel in das operative Geschäft zu investieren, sehen wir diese Politik als sinnvoll an. Working Capital-Management: Mit der aktuellen Working Capital-Intensität von knapp 60% zeigt sich Herr Theiß hingegen unzufrieden, stellte gleichzeitig jedoch in Aussicht, dass auf diesem Thema besonderes Augenmerk liegt. Mit einer nennenswerten Verringerung dieser Quote sollte u.E. vor dem Hintergrund der derzeitigen Erweiterung des Produktportfolios jedoch erst mittelfristig zu rechnen sein. Fazit: Die Equity Story wurde bei den Investoren sehr gut aufgenommen und auch wir sahen uns nach den Gesprächen in unserer positiven Meinung bestätigt. Neben dem anhaltend guten Marktumfeld im Kerngeschäft sollten SMT Scharfs Potenziale durch neue Produkte und Einsatzgebiete mittelfristig für weiteren positiven Newsflow sorgen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 18,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 